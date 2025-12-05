Il Campidoglio vuole modificare la legge sulla rigenerazione urbana ma il centrodestra promette battaglia

Come avevamo anticipato a ottobre, la giunta capitolina ha approvato una delibera che modifica alcuni aspetti contenuti nella legge regionale numero 7 sulla rigenerazione urbana, ampiamente modificata dalla Regione Lazio lo scorso luglio. La nuova delibera sulla rigenerazione urbanaIl 4 dicembre. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Per questo Natale arriva l’Albero della Pace in Piazza del Campidoglio, voluto e promosso dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina. La pace è un impegno quotidiano, fatto di ascolto, educazione, inclusione. Quest’albero vuole ricordarci che Roma è un - facebook.com Vai su Facebook

Via gli uninominali. Proporzionale con premio di maggioranza: qual è la legge elettorale che vuole la destra e perché - Il primo commento ufficiale, ieri, dopo i risultati delle elezioni Regionali di Campania, Puglia e Veneto, da parte di Fratelli d’Italia è stato del ... ilfattoquotidiano.it scrive

Perché ora Meloni vuole cambiare legge elettorale dopo le elezioni regionali e come potrebbe modificarla - Dopo le Regionali si è riaperta la discussione sulla legge elettorale, che Giorgia Meloni vorrebbe cambiare. Secondo fanpage.it

Caso Almasri, l’Italia vuole modificare la legge sulla cooperazione con la Corte penale internazionale - Per contenere i danni diplomatici legati al caso Almasri, il Governo Meloni ha annunciato possibili modifiche alla legge 237 del 2012 e ha inviato una risposta ufficiale alla Corte penale ... Come scrive fanpage.it

Roma Capitale, disegno del Governo e poi legge ordinaria: “Tutte le funzioni al Campidoglio tranne la Sanità” - “Spero di sì anche perché per Giorgia Meloni questa riforma vale come il Premierato e la riforma della Giustizia. affaritaliani.it scrive