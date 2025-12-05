Il cammino interiore di Ivan Leonardo Velardi nel libro L’essenza Divina che vive dentro noi
Con L’essenza Divina che vive dentro noi lo scrittore siciliano Ivan Leonardo Velardi propone un percorso di ricerca interiore che unisce esperienza personale, sofferenza e rinascita. Il volume invita il lettore a riconoscere una dimensione spirituale già presente dentro di sé e a rimettere al centro la parte più autentica della propria esistenza. Un invito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
