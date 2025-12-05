Il calendario di Ferriere stampato in oltre 16mila copie

Ilpiacenza.it | 5 dic 2025

Anche quest’anno Ferriere è fedele all’appuntamento dell’8 dicembre, festa di Maria Immacolata, compatrona del comune e per tradizione, si presenta il calendario turistico con annotati gli avvenimenti di carattere sociale, turistico, religioso ed economico. Immagini stupende che sono il fulcro di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

