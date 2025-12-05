Il bob è il taglio di capelli del momento e vi spieghiamo perché tutte prima o poi cedono al suo fascino senza tempo

Chiunque decida di cambiare il proprio hair look prima o poi sceglie il bob. L’ultima, in ordine di tempo, a optare questo taglio di capelli è stata la cantante Billie Eilish, ma ormai il bob ha conquistato davvero tutte, tanto che lo si potrebbe definire senza nessun dubbio il cut dell’ultimo decennio. Il successo del bob, un taglio di capelli che non conosce crisi. Un successo che sembra non conoscere crisi e che va ricondotto a più di una ragione. «La forza di questo taglio sta nel fatto che è estremamente contemporaneo pur essendo nato negli Anni 20, quando tagliare i capelli così corti era un gesto di emancipazione femminile », premette Stefano Lorenzi, Direttore creativo Aldo Coppola. 🔗 Leggi su Amica.it

