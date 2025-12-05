il bellini giacomo al festival del gol

Weekend intenso sui campi Uisp, dove le squadre pratesi hanno dato vita a partite tirate. Gol, ribaltoni e conferme hanno accompagnato l’intero decimo turno. Il confronto più tirato è stato quello fra Real Chiesanuova e Phoenix, terminato 3-2 al termine di un botta e risposta continuo. Il Real ha messo le basi per il successo già nel primo tempo con le reti di Canneti e Pisa, quest’ultimo decisivo anche nella ripresa al 37’. Phoenix ha provato a restare in scia con la doppietta di Mannucci, ma non è riuscita a trovare il pari nel finale. Vittoria netta invece per i Kickers Narnali, che hanno superato il Prato Asd per 4-1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

