Il Bellini Giacomo al festival del gol
Weekend intenso sui campi Uisp, dove le squadre pratesi hanno dato vita a partite tirate. Gol, ribaltoni e conferme hanno accompagnato l’intero decimo turno. Il confronto più tirato è stato quello fra Real Chiesanuova e Phoenix, terminato 3-2 al termine di un botta e risposta continuo. Il Real ha messo le basi per il successo già nel primo tempo con le reti di Canneti e Pisa, quest’ultimo decisivo anche nella ripresa al 37’. Phoenix ha provato a restare in scia con la doppietta di Mannucci, ma non è riuscita a trovare il pari nel finale. Vittoria netta invece per i Kickers Narnali, che hanno superato il Prato Asd per 4-1. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La truppa di Narnali si impone 4-1 sul Prato Asd con una doppietta di Riccio e sfrutta il turno di riposo della capolista Signa. Bene anche il Bellini Giacomo
Il "Bellini Giacomo" al festival del gol - Weekend intenso sui campi Uisp, dove le squadre pratesi hanno dato vita a partite tirate.
Bellini Giacomo va ko. Kickers Narnali avanti - I Kickers Narnali tornano ad allungare nei confronti del Bellini Giacomo Bacchereto.