Il beauty look da sposa di Kim Cattrall per tutti Samantha di Sex And The City

L'attrice canadese, 69 anni, è convolata a nozze con l'ingegnere Russell Thomas in una cerimonia intima a Londra. Bride look raffinato e delicatamente femminile, con lob biondo scuro dallo styling ondulato e trucco light effetto vedo non vedo. In una parola: radiosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il beauty look da sposa di Kim Cattrall, per tutti Samantha di Sex And The City

