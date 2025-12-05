Il beauty look da sposa di Kim Cattrall per tutti Samantha di Sex And The City

Vanityfair.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice canadese, 69 anni, è convolata a nozze con l'ingegnere Russell Thomas in una cerimonia intima a Londra. Bride look raffinato e delicatamente femminile, con lob biondo scuro dallo styling ondulato e trucco light effetto vedo non vedo. In una parola: radiosa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il beauty look da sposa di kim cattrall per tutti samantha di sex and the city

© Vanityfair.it - Il beauty look da sposa di Kim Cattrall, per tutti Samantha di Sex And The City

Contenuti che potrebbero interessarti

beauty look sposa kimKim Cattrall si è sposata (e c'è moltissima Carrie Bradshaw nel suo abito) - L'amatissima Samantha di Sex and The City ha sfoggiato uno scenografico capello e un completo bianco, elegante ... Si legge su vanityfair.it

Le 7 tendenze beauty sposa del 2026, per cominciare a sognare (e progettare) il tuo matrimonio - up freschi che prediligono i toni pesca e corallo o, al contrario, nuance dark che rompono le regole. Si legge su vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Beauty Look Sposa Kim