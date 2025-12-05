Il 72% degli studenti delle superiori usa l’intelligenza artificiale La stessa percentuale la ritiene competenza fondamentale per il futuro Solo il 34% ha docenti che la utilizzano Rapporto CENSIS
Il 72% degli studenti della scuola secondaria di secondo grado utilizza l'intelligenza artificiale per lo studio o nella vita personale. Il dato emerge dal 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese presentato il 5 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondisci con queste news
A Crema cinque scuole superiori ospitano quasi 5.600 studenti e affrontano livelli di rumore ben oltre i limiti di legge, soprattutto lungo le arterie più trafficate. Dal Racchetti-Da Vinci al Pacioli, i dati del Piano di zonizzazione acustica 2025 evidenziano l’urgenz - facebook.com Vai su Facebook
500 euro all’anno per gli studenti fino alle superiori. Potranno comprare: libri, cancelleria, computers, attività culturali Vai su X
Censis, il 72% degli studenti delle superiori usa l'Ia. Diminuisce la lettura - Il 72% degli studenti della scuola secondaria di II grado utilizza l'Intelligenza artificiale per lo studio o nella vita personale, il 53,1% ha nella propria classe insegnanti favorevoli al suo ... Secondo ansa.it