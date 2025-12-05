Il 72% degli studenti delle superiori usa l’intelligenza artificiale La stessa percentuale la ritiene competenza fondamentale per il futuro Solo il 34% ha docenti che la utilizzano Rapporto CENSIS

Orizzontescuola.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 72% degli studenti della scuola secondaria di secondo grado utilizza l'intelligenza artificiale per lo studio o nella vita personale. Il dato emerge dal 59° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese presentato il 5 dicembre. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

