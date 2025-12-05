Il 53% degli italiani contrario alla reintroduzione della leva militare obbligatoria | Occorre investire di più sulla scuola

Orizzontescuola.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sondaggio Izi presentato nel corso della trasmissione «L’Aria che Tira» su La7 registra che il 53% dei cittadini intervistati esprime un giudizio negativo sulla reintroduzione della leva militare obbligatoria, abolita nel 2004. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

