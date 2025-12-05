Firenze, 5 dicembre 2025 - Wolfgang Amadeus Mozart si spense a Vienna il 5 dicembre 1791. Annoverato tra i massimi geni della storia della musica, la sua fama persistente è legata al profondo influsso della sua arte sul gusto musicale moderno e alla popolarità, nella cultura dei posteri, della sua stessa figura, assurta ad antonomasia del genio e spesso mitizzata. Bambino prodigio, coltivò fin dalla prima infanzia assiduamente il proprio talento e lasciò un vasto catalogo di composizioni nel corso di una carriera che, nonostante la morte in giovane età, abbraccia l'arco di un trentennio. Fu il primo tra i grandi compositori a intraprendere in parte, dopo la rottura definitiva con l'arcivescovo di Salisburgo e l'approdo a Vienna, una carriera da libero professionista. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 5 dicembre 1791 muore Mozart: Firenze lo omaggia con un concerto gratuito