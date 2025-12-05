La serie inglese ha innescato un dibattito che dal piccolo schermo è arrivato nelle scuole e nelle famiglie, diventando un vero caso culturale. Un racconto durissimo sull’adolescenza contemporanea e sui pericoli che nascono online, spesso lontano dallo sguardo degli adulti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il 2025 è stato l'anno di Adolescence, tra le serie tv più cercate su Google