Il 10eLotto fa felici due scommettitori | vinti 60 mila euro tra viale Regione e Sferracavallo

Per migliaia di scommettitori che perdono i loro soldi, il 10eLotto fa felici due giocatori a Palermo. Come riporta Agipronews, l'ultimo concorso di giovedì 4 dicembre ha regalato una doppietta da 60mila euro nel capoluogo siciliano. In una ricevitoria di viale Regione Siciliana Nord Ovest, è. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

