Il 10 e l’11 dicembre all’ OffOff Theatre Coprifuoco 2020 scritto e diretto da Paolo Tommaso Tambasco
Mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre 2025 Presso OFFOFF Theatre, in Via Giulia, 20 – Roma Dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h. 17.00 OFFOFF Theatre DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA Associazione Culturale Scimone Strameni di Messina Presenta Coprifuoco 2020 Scritto e diretto da Paolo Tommaso Tambasco con Francesco Cotroneo, Nila Prisco, Ivo Randaccio Assistente alla regia Emanuele Malandrino – Scenografia Daniel Falappa – Costumi Sandra Cardini Chiudendo gli occhi e ripensandoci, la chiusura in casa per pandemia sembra un sogno lucido che non si fa fatica a ricordare. Di quelle sensazioni resta uno strascico che ha prodotto arte, letteratura, teatro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In vista dello sciopero generale del 12 dicembre indetto dalla CGIL, come Fillea Cgil Roma e Lazio abbiamo avviato una campagna capillare di volantinaggi nei cantieri e nelle cave del territorio. L’obiettivo è informare le lavoratrici e i lavoratori dell’edilizia e d - facebook.com Vai su Facebook