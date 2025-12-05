Mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre 2025 Presso OFFOFF Theatre, in Via Giulia, 20 – Roma Dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h. 17.00 OFFOFF Theatre DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA Associazione Culturale Scimone Strameni di Messina Presenta Coprifuoco 2020 Scritto e diretto da Paolo Tommaso Tambasco con Francesco Cotroneo, Nila Prisco, Ivo Randaccio Assistente alla regia Emanuele Malandrino – Scenografia Daniel Falappa – Costumi Sandra Cardini Chiudendo gli occhi e ripensandoci, la chiusura in casa per pandemia sembra un sogno lucido che non si fa fatica a ricordare. Di quelle sensazioni resta uno strascico che ha prodotto arte, letteratura, teatro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Il 10 e l’11 dicembre all’ OffOff Theatre “Coprifuoco 2020” scritto e diretto da Paolo Tommaso Tambasco