Il 10 e l’11 dicembre all’ OffOff Theatre Coprifuoco 2020 scritto e diretto da Paolo Tommaso Tambasco

Romadailynews.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre 2025 Presso OFFOFF Theatre, in Via Giulia, 20 – Roma Dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h. 17.00 OFFOFF Theatre DIREZIONE ARTISTICA  SILVANO SPADA Associazione Culturale Scimone Strameni di Messina Presenta   Coprifuoco 2020 Scritto e diretto da   Paolo Tommaso Tambasco  con   Francesco Cotroneo, Nila Prisco, Ivo Randaccio Assistente alla regia  Emanuele Malandrino –  Scenografia  Daniel Falappa –  Costumi  Sandra Cardini   Chiudendo gli occhi e ripensandoci, la chiusura in casa per  pandemia  sembra un sogno lucido che non si fa fatica a ricordare. Di quelle sensazioni resta uno strascico che ha prodotto arte, letteratura, teatro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

il 10 e l821711 dicembre all8217 offoff theatre coprifuoco 2020 scritto e diretto da160paolo tommaso tambasco

© Romadailynews.it - Il 10 e l’11 dicembre all’ OffOff Theatre “Coprifuoco 2020” scritto e diretto da Paolo Tommaso Tambasco

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: 10 L821711 Dicembre All8217