Ieri Spinelli mi ha dato un sacco di soldi così è finito di nuovo nei guai l' imprenditore genovese

Aldo Spinelli è indagato dalla procura di Aosta ed è accusato di corruzione. Al centro dell'inchiesta, che coinvolge anche un'amica di 30 anni dell'imprenditore genovese, c'è l'accusa di aver corrotto con un migliaio di euro a testa due funzionari del casinò di Saint Vincent, in Val D'Aosta. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

