Ieri in Campania | cessione di crediti di imposta sequestro per circa 39 milioni di euro

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 4 dicembre 2025. Avellino – “1912. Storia di una passione”: è il titolo della mostra dedicata all’Us Avellino che si inaugura oggi – venerdì 5 dicembre – alle ore 17,00, presso l’hub di Palazzo Caracciolo-sede della Provincia. Un percorso unico tra sport, cultura e identità del territorio. Oltre un secolo di emozioni. ( LEGGI QUI ) Benevento – “Il Commissario unico alla Depurazione Fabio Fatuzzo ha firmato con l’ad di Sogesid Errico Stravato il via libera al progetto definitivo per il depuratore di Benevento. Ringrazio il Commissario Fatuzzo che aveva preannunciato questo atto nella conferenza stampa a Palazzo Mosti di pochi giorni fa: c’è stata dall’inizio una efficiente sinergia istituzionale”, lo dichiara il sindaco di Benevento Clemente Mastella. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

