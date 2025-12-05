I vescovi contro la corsa agli armamenti | Necessità di difesa non siano occasione per contribuire al riarmo globale

“Le necessità della difesa non devono diventare occasione per contribuire al riarmo globale di questi anni, distraendo risorse dalla costruzione di una comunità più umana”. La Conferenza Episcopale Italiana torna a parlare di pace e mette in guardia dalla corsa al riarmo avviata dai Paesi europei (e non solo). Nella nota pastorale “ Educare alla pace disarmata e disarmante “, approvata dall’assemblea generale che si è svolta ad Assisi, la Cei rilancia gli appelli di Papa Leone e richiama alla necessità di formare le coscienze per uscire dalla logica della guerra. Una nota nella quale i vescovi toccano diversi argomenti: dal web all’ obiezione di coscienza – per una difesa non militare – fino al servizio civile obbligatorio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I vescovi contro la corsa agli armamenti: “Necessità di difesa non siano occasione per contribuire al riarmo globale”

