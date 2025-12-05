I venerdì del Liceo Jacopone La scuola apre al dibattito

Lanazione.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TODI - La città di Jacopone conferma il suo fermento culturale con una serie di appuntamenti dedicati alla promozione del libro e della conoscenza, combinando la storica iniziativa dei "Venerdì del Liceo" con la presentazione di nuove e significative opere legate al territorio. Oggi, alle 15, torna l’appuntamento del Liceo "Jacopone", un ciclo di incontri ormai consolidato che mette in primo piano nuove opere e tematiche d’attualità, con la presentazione del volume "Scuola e istruzione a Todi nell’Ottocento: il sistema formativo dall’età napoleonica all’epoca giolittiana" di Marcello Rinaldi. Oltre all’autore, interverranno Mario Tosti, docente emerito di storia moderna all’Università di Perugia; Alberto Stella, Preside emerito del Liceo "Mariotti" di Perugia; Gianluca Galli, direttore della Morlacchi Editore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

i venerd236 del liceo jacopone la scuola apre al dibattito

© Lanazione.it - I venerdì del Liceo Jacopone. La scuola apre al dibattito

News recenti che potrebbero piacerti

venerd236 liceo jacopone scuolaI venerdì del Liceo Jacopone. La scuola apre al dibattito - La città di Jacopone conferma il suo fermento culturale con una serie di appuntamenti dedicati alla promozione del libro e della conoscenza, combinando la storica iniziativa dei "Venerdì del ... Da msn.com

venerd236 liceo jacopone scuolaDieci anni di Sottob@nco, il giornale del Liceo Jacopone - Venerdì 19 dicembre alle ore 10,30 presso la Sala del Consiglio di Todi, si terrà un evento celebrativo a cui prenderanno parte anche alcuni giornalisti ex alunni del Liceo ... Come scrive iltamtam.it

Cerca Video su questo argomento: Venerd236 Liceo Jacopone Scuola