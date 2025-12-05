TODI - La città di Jacopone conferma il suo fermento culturale con una serie di appuntamenti dedicati alla promozione del libro e della conoscenza, combinando la storica iniziativa dei "Venerdì del Liceo" con la presentazione di nuove e significative opere legate al territorio. Oggi, alle 15, torna l’appuntamento del Liceo "Jacopone", un ciclo di incontri ormai consolidato che mette in primo piano nuove opere e tematiche d’attualità, con la presentazione del volume "Scuola e istruzione a Todi nell’Ottocento: il sistema formativo dall’età napoleonica all’epoca giolittiana" di Marcello Rinaldi. Oltre all’autore, interverranno Mario Tosti, docente emerito di storia moderna all’Università di Perugia; Alberto Stella, Preside emerito del Liceo "Mariotti" di Perugia; Gianluca Galli, direttore della Morlacchi Editore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I venerdì del Liceo Jacopone. La scuola apre al dibattito