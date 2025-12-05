I Treni della neve tornano in Piemonte | dalla Lombardia alle piste da sci con un unico biglietto

A partire da sabato 6 dicembre sarà possibile raggiungere le piste di Domobianca anche in treno. La stazione sciistica del Vco fa infatti parte anche quest'anno, il terzo, dell'iniziativa "Treni della neve", promossa da Trenord.Si tratta di pacchetti treno+navetta+skipass per una o più giornate. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Treni della neve: per i mercatini di Natale e per andare a sciare Vai su X

Le meravigliose piste da sci della Lombardia e i mercatini di Natale: tornano i treni della neve. Dettagli nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

I "Treni della neve" tornano in Piemonte: dalla Lombardia alle piste da sci con un unico biglietto - La stazione sciistica del Vco fa infatti parte anche quest'anno, il terzo, dell'iniziativa "Treni della ... Si legge su novaratoday.it

In Lombardia e Piemonte tornano i treni della neve - In Lombardia e Piemonte tornano i treni della neve per raggiungere le piste da sci più suggestive con pacchetti giornalieri dai p ... Si legge su r101.it

Trenord: in treno sulla neve e ai mercatini di Natale - Tornano i “Treni della neve”, pacchetti treno+navetta+skipass per Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio, Domobianca. Secondo quibrescia.it

Treni della neve: per i mercatini di Natale e per andare a sciare - I biglietti comprendono il viaggio di andata e ritorno da qualsiasi stazione della Lombardia verso la stazione più vicina alle località sciistiche di Aprica, Valmalenco, Madesimo, Piani di Bobbio e Do ... Segnala giornaledibrescia.it

Tornano i 'Treni della neve': pacchetti viaggio per le piste da sci o per raggiungere i mercatini di Natale - Chi preferisce le ciaspolate può scegliere il pacchetto giornaliero dedicato che, oltre al viaggio in treno fino a Sondrio e in bus navetta, include il viaggio sulla Snow Eagle, la funivia più grande ... Lo riporta milanotoday.it

Treno della neve da Torino Porta Nuova a Limone Piemonte: andata e ritorno, navetta e skypass a 59 euro - Comprende viaggio andata e ritorno in treno, servizio navetta tra la stazione ferroviaria di Limone Piemonte e il comprensorio ... Scrive torinotoday.it