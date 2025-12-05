I sedicenti patrioti che non difendono l’acciaio italiano

Cms.ilmanifesto.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Affrontare le crisi senza uno straccio di coordinamento internazionale affidandosi ai soli capitalisti privati. Potremmo chiamarlo “sovranismo padronale” e sintetizza bene le compulsioni del governo italiano in tema di ristrutturazioni . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

i sedicenti patrioti che non difendono l8217acciaio italiano

© Cms.ilmanifesto.it - I sedicenti patrioti che non difendono l’acciaio italiano

News recenti che potrebbero piacerti

Proietti, con Ricci i veri patrioti che difendono i più deboli - "Con Ricci ci sono i veri patrioti, donne e uomini coraggiosi che non hanno paura di difendere i più deboli. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sedicenti Patrioti Difendono L8217acciaio