I sedicenti patrioti che non difendono l’acciaio italiano

Affrontare le crisi senza uno straccio di coordinamento internazionale affidandosi ai soli capitalisti privati. Potremmo chiamarlo "sovranismo padronale" e sintetizza bene le compulsioni del governo italiano in tema di ristrutturazioni

