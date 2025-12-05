E’ stata un’udienza molto delicata quella andata in scena nel pomeriggio di ieri presso il tribunale di Ascoli, riguardante la nota vicenda dei bambini che sarebbero stati picchiati da un 55enne di Martinsicuro finito sotto processo davanti al giudice Barbara Bondi Ciutti. Fatti riferiti ad una vacanza in un campo estivo a Meschia, nel territorio di Roccafluvione. L’imputato, difeso dall’avvocato Nazario Agostini, è accusato di abuso di mezzi di correzione, percosse, lesioni, tentata violenza privata. Li avrebbe commessi talvolta di notte, nella loro cameretta, utilizzando una cinta, con la quale avrebbe sferrato in varie occasioni più colpi in direzione dei minori colpendoli alle gambe e alla schiena, anche con la parte della fibbia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I racconti choc dei bimbi: "Ci prendeva a cinghiate"