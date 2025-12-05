I primi 10 anni di Lorefice a Palermo i ricordi e la riforma del catechismo | Parrocchie piene di famiglie

La Chiesa non è un distributore di sacramenti. Non è un supermercato dove prendere battesimo, comunione o cresima e poi sparire. Corrado Lorefice, in una conversazione con PalermoToday, lo sottolinea con la stessa intensità con cui ricorda i momenti più belli di questi primi dieci anni da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - I primi 10 anni di Lorefice a Palermo, i ricordi e la riforma del catechismo: "Parrocchie piene di famiglie"

