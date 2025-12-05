Quello di Montevarchi è un derby storico tornato cinque stagioni fa dopo 20 anni abbondanti di assenza. In D nel 2021 la squadra di Malotti si impose 1-0 in casa e 3-1 a Siena. Andò decisamente meglio l’anno dopo in C: 3-0 della formazione di Gilardino (Disanto, Varela e Bianchi) in trasferta e 2-0 (Paloschi e Cardoselli) in casa e nel 2223 con doppio successo bianconero: 1-0 (Paloschi) al Franchi e 2-1 (Buglio e Paloschi) al Brilli Peri. All’andata dell’anno scorso fu invece decisivo Farneti mentre al ritorno altro 1-0 senese (Galligani). Prima di queste sette gare l’ultima annata in cui le due squadre si sono affrontare è stato il campionato 9900 quando la Robur di Sala giunse prima centrando la storica promozione in B mentre i valdarnesi retrocessero in C2 ai playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I precedenti. Farneti e Galligani decisivi nelle sfide dell'anno scorso