I peccatori e Adolescence dominano le nomination ai Critics Choice Awards 2026

Il film diretto da Ryan Coogler e la serie ideata e interpretata da Stephen Graham hanno il maggior numero di candidature nella 31esima edizione dei premi. La stagione dei premi cinematografici e televisivi è ormai iniziata e dagli Stati Uniti arrivano le nomination ai Critics Choice Awards 2026. A dominare le categorie dedicate ai film è stato I peccatori, il vampire movie di Ryan Coogler, mentre tra quelle che celebrano il meglio delle serie tv è stato Adolescence il titolo con il numero di candidature più elevato. I titoli con più nomination I riconoscimenti, arrivati alla loro 31esima edizione, saranno consegnati il 4 gennaio al Barker Hangar di Santa Monica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - I peccatori e Adolescence dominano le nomination ai Critics Choice Awards 2026

