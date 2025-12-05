I parenti non lo sentivano da alcuni giorni uomo trovato morto in casa

I parenti non avevano sue notizie da alcuni giorni e hanno lanciato l'allarme: i soccorritori, una volta entrati in casa, lo hanno trovato morto. Si tratta di un uomo di 62 anni, residente in un'abitazione di via Caduti per Servizio.L'episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 5 dicembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche questi approfondimenti

Fabio Giomi ha 62 anni e gliene mancano 5 per andare in pensione. È stato licenziato con un atto orribile da un ispettore, uno che fa un lavoro orribile, immorale, indecente e che mi auguro perda il sonno la notte e il saluto dei parenti. L’ispettore, questa speci - facebook.com Vai su Facebook

I parenti non lo sentivano da alcuni giorni, uomo trovato morto in casa - I parenti non avevano sue notizie da alcuni giorni e hanno lanciato l'allarme: i soccorritori, una volta entrati in casa, lo hanno trovato morto. Si legge su ilpescara.it

Trovato morto in casa a Sorbano del Vescovo: i conoscenti non lo sentivano da giorni - Escluse le cause traumatiche, il 65enne è stato probabilmente colto da malore. Segnala luccaindiretta.it