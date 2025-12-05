I parenti non lo sentivano da alcuni giorni uomo trovato morto in casa

Ilpescara.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I parenti non avevano sue notizie da alcuni giorni e hanno lanciato l'allarme: i soccorritori, una volta entrati in casa, lo hanno trovato morto. Si tratta di un uomo di 62 anni, residente in un'abitazione di via Caduti per Servizio.L'episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 5 dicembre. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

