I Paesi Baschi premiano Albanese insorgono gli ebrei in Spagna
Il governo dei Paesi Baschi, guidato da Imanol Pradales del Partito nazionalista basco (Pnv), ha assegnato il Premio René Cassin 2025 a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, per la sua "incrollabile dedizione alla difesa dei diritti fondamentali e del Diritto Internazionale Umanitario". Il Premio René Cassin è stato istituito nel 2003 per riconoscere pubblicamente l'eccezionale lavoro a sostegno dei diritti umani. Dopo aver esaminato le candidature, la giuria ha selezionato Albanese come vincitrice per "la difesa dei diritti umani e per essere impegnata per la verità e la protezione dei più vulnerabili". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Francesca Albanese accusa 63 Paesi di "complicità nel genocidio a Gaza". C'è anche l'Italia - Albanese ha accusato una lunga lista di Paesi di aver fornito armi e copertura diplomatica a Israele, "alimentando la macchina genocida" a Gaza. it.euronews.com scrive
Albanese accusa 63 Paesi (Italia compresa) per il genocidio a Gaza. Roma: "Report privo di credibilità" - Francesca Albanese, la relatrice speciale (indipendente) dell'Onu per la Palestina, ha attaccato gli Stati complici del "genocidio" israeliano a Gaza, chiedendo un nuovo multilateralismo che impedisca ... Secondo huffingtonpost.it