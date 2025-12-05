i paesi baschi premiano albanese insorgono gli ebrei in spagna

Il governo dei Paesi Baschi, guidato da Imanol Pradales del Partito nazionalista basco (Pnv), ha assegnato il Premio René Cassin 2025 a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati, per la sua "incrollabile dedizione alla difesa dei diritti fondamentali e del Diritto Internazionale Umanitario". Il Premio René Cassin è stato istituito nel 2003 per riconoscere pubblicamente l'eccezionale lavoro a sostegno dei diritti umani. Dopo aver esaminato le candidature, la giuria ha selezionato Albanese come vincitrice per "la difesa dei diritti umani e per essere impegnata per la verità e la protezione dei più vulnerabili". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

