Quando L'ultimo segreto è arrivato in libreria a inizio settembre, le aspettative erano alte ma c'era anche una certa cautela. Dan Brown mancava da anni dagli scaffali con un nuovo romanzo e, in genere, i grandi rientri nel mercato editoriale italiano dopo una lunga pausa, hanno bisogno di qualche settimana per carburare: il pubblico deve ritrovare l'autore, la promozione deve fare il suo corso, le recensioni devono circolare. E invece è successo l'opposto. L'ultimo segreto ha bruciato i tempi, scalando le vendite nazionali quasi immediatamente e arrivando al primo posto dei libri più letti nel 2025.

I nomi di punta riescono sempre a mantenere il loro fascino, ma la piccola editoria indipendente avanza in maniera importante conquistando un pubblico vario e trasversale. La classifica di Più libri, più liberi