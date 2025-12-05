I monti chiamano i dottori Ci sono tre nuovi bandi

La carenza cronica di medici in Montagna continua a essere un problema a cui si cerca di dare soluzione. E’ uscito in questi giorni di inizio dicembre un bando per tre nuove convenzioni mediche sul territorio montano, dove ci sono tre posti vacanti: a Marliana, Abetone Cutigliano e San Marcello Piteglio. "Il timore è che nessuno si presenti per coprire queste posizioni. Nel frattempo sono in corso procedure parallele per individuare almeno un medico che possa garantire un servizio ambulatoriale in questa zona completamente scoperta – fa sapere il sindaco di San Marcello Piteglio, Luca Marmo –. L’area interessata comprende circa un migliaio di assistiti potenziali, molto dispersi sul territorio, che gravitano in parte su Abetone, Cutigliano e zone vicine". 🔗 Leggi su Lanazione.it