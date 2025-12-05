I Monasteri d’inverno in Città Alta teatro giostre e atmosfere natalizie

Bergamo si prepara a un Natale ricco di eventi e meraviglia. Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra la Cooperativa Città Alta e il Teatro tascabile di Bergamo che propongono, in continuità con gli anni trascorsi, un ricco programma di attività culturali dedicate ai due monasteri di S. Agata e del Carmine, situati nel centro di Città Alta. Questa alleanza, ormai consolidata nel tempo, rappresenta un esempio significativo di come due cooperative sociali possano unire le forze per valorizzare luoghi di straordinario interesse storico, architettonico e artistico e contribuire attivamente alla vita culturale cittadina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

