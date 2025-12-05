I misteri di Dragos e la sceneggiata in tv | Tatiana è partita voleva staccare la spina

Lo strano legame tra Tatiana Tramacere e Dragos Gheormescu. L’ex, lo spasimante e un sedicente fidanzato: “ Si sentiva sotto pressione, aveva bisogno di una pausa”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - I misteri di Dragos e la sceneggiata in tv: “ Tatiana è partita, voleva staccare la spina”

Leggi anche questi approfondimenti

ULTIM'ORA - Tatiana Tramacere trovata viva in una mansarda. Era stata sequestrata. In caserma l'amico Dragos - facebook.com Vai su Facebook

I misteri di Dragos e la sceneggiata in tv: “ Tatiana è partita, voleva staccare la spina” - L’ex, lo spasimante e un sedicente fidanzato: “ Si sentiva sotto pressione, aveva bisogno di una ... Come scrive repubblica.it