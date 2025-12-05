I migliori pandori del supermercato | la classifica del Gambero Rosso
Con l’arrivo del Natale abbiamo messo a confronto i pandori del supermercato più presenti sugli scaffali: una giuria di maestri pasticceri li ha valutati per aspetto, profumo, struttura e gusto. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È online la classifica dei 10 migliori pandori artigianali di Dissapore 2025. Il lievitato di Verona, ormai mainstream, nella versione dei grandi lievitisti italiani. Pronti per scoprire la prima posizione? - facebook.com Vai su Facebook
I 10 migliori pandori del 2025 secondo dissapore - Il lievitato di Verona, ormai mainstream, nella versione dei grandi lievitisti italiani. Segnala dissapore.com
Classifica 2025 dei migliori panettoni e pandori artigianali secondo Dissapore - Venerdì 28 novembre al Mercato Centrale Torino sono stati proclamati i vincitori della classifica annuale di Dissapore dedicata ai migliori lievitati natalizi italiani. foodaffairs.it scrive
I 30 migliori panettoni artigianali del 2025 secondo Dissapore - I 30 migliori panettoni artigianali d'Italia: la classifica completa di Dissapore, frutto del nostro panel test alla cieca. Da dissapore.com
Panettone o pandoro, ecco cosa preferiscono gli italiani: la classifica (con sorpresa) delle marche più amate - Ogni Natale la scena si ripete: bisogna scegliere il dolce da mettere in tavola e ci si ritrova a prendere posizione in uno dei dilemmi più classici ... Come scrive msn.com