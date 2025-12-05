I migliori aperitivi a Firenze | 8 indirizzi imperdibili

Gamberorosso.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai salotti storici ai bar d’hotel sui tetti, ecco dove sorseggiare cocktail raffinati e vivere l’aperitivo fiorentino in grande stile. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

migliori aperitivi firenze 8I migliori aperitivi a Firenze: 8 indirizzi imperdibili - Dai salotti storici ai bar d’hotel sui tetti, ecco dove sorseggiare cocktail raffinati e vivere l’aperitivo fiorentino in grande stile ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Migliori Aperitivi Firenze 8