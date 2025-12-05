Possibile che ancora oggi, nell’ambito di complesse indagini giudiziarie l’operato degli inquirenti si fondi su ragionamenti sviluppati nell’antica Grecia? Come stanno le cose lo ha ricostruito nell’appassionante libro “Indizi e indagini in Grecia antica”, scritto da Emanuele Stolfi, professore ordinario di Fondamenti romanistici del diritto europeo, Diritto e letteratura e Diritti greci presso l’ università di Siena. Oggi la pubblicazione sarà al centro di un confronto fra grandi nomi del mondo giudiziario, con competenze diverse fra loro, ma riconducibili alla procedura negli accertamenti di natura investigativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I metodi di investigazione? Risalgono all’antica Grecia. Il libro di Stolfi