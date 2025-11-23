Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Mattarella accende il braciere di Milano-Cortina 2026 ilgiornaleditalia.it
Milano-Cortina: Buonfiglio, 'tregua olimpica? Firmata anche dalla Russia' iltempo.it
Dritto e Rovescio, Vannacci e lo schiaffo alla Ue: cosa spunta dallo zaino liberoquotidiano.it
“Exultate” Natale in Canto, il concerto di Natale tra tradizione e meraviglia lanazione.it
Yaya Touré: «Mia moglie mi disse di Guardiola: “Ti ha trattato come un cane. Non è un uomo, è malvagio, come ... ilnapolista.it
Garlasco, il mistero delle luci accese nella casa vuota. E intanto la nuova perizia riporta Sempio al centro ... panorama.it
Incidente frontale tra due auto a Sala Consilina, morta Carmela Langone
L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri: nel violento impatto tra le due auto sono r... ► fanpage.it
A Trieste condannato a 9 mesi per aver rubato una pianta di basilico, rischia il carcere per i precedenti
In altre circostanze il furto di una pianta di basilico non avrebbe avuto conseguenze gravi, ma nel ... ► virgilio.it
Playoff Mondiali, GDS: “Concesso stage a Gattuso, ma la Serie A non si…”
Playoff Mondiali. La qualificazione dell’Italia alla Coppa del Mondo 2026 rappresenta una priorità ... ► ilnerazzurro.it
Mattarella accende il braciere di Milano Cortina: "Rinnovare la tregua olimpica per fermare guerre e aggressioni"
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal preside... ► gazzettadelsud.it
Apple: le app e i giochi migliori del 2025
Apple ha annunciato i vincitori degli App Store Award 2025. Il talentuoso gruppo di vincitori e vi... ► today.it
Cautano ospita la giornata di prevenzione oncologica: screening gratuiti in Piazza Mercato
Tempo di lettura: 2 minutidi Annalisa Papa La Campagna di Screening Oncologici promossa dalla Reg... ► anteprima24.it
Garlasco, il mistero delle luci accese nella casa vuota. E intanto la nuova perizia riporta Sempio al centro del caso
Nel delitto di Garlasco c’è sempre un frammento che riappare quando tutto sembra immobile. Questa v... ► panorama.it
Futuro digitale per il Comune di Verona che entra in Pasubio Tecnologia
Il Comune di Verona ha ufficializzato il proprio ingresso nella società Pasubio Tecnologia, realtà... ► veronasera.it
Selvaggia Lucarelli e la ‘profezia’ su Barbara D’Urso: “Avevo fatto un sogno…”
La giornalista aveva previsto che la conduttrice avrebbe potuto ritirarsi prima della finale per non... ► golssip.it
Torna il Capodanno diffuso, Bellaria svela il programma: una discoteca a cielo aperto con cinque palchi
Si è acceso il Natale di Bellaria Igea Marina con la partenza degli eventi targati “Bim Christmas”... ► riminitoday.it
L’Iran parteciperà al sorteggio dei Mondiali 2026 dopo i visti negati dagli USA: il ‘caso’ e le proteste
L'Iran parteciperà al sorteggio dei gironi a Washington nonostante l'idea iniziale di boicottaggio ... ► fanpage.it
Rissa tra No vax a Torino, condannato l’uomo che ha rotto l’orbita oculare a un manifestante con un calcio
Cinque mesi e dieci giorni di reclusione. È terminato con una condanna a questa pena ieri, 4 dicem... ► torinotoday.it
Blitz dei carabinieri nella Marsica, 17 indagati per traffico di stupefacenti: coinvolta anche Spoltore
Vasta operazione eseguita giovedì 4 dicembre, alle prime luci dell'alba, su decreto di perquisizio... ► ilpescara.it
“Dopo quello che ho visto in mare, non mangio più pesce”. Intervista al presidente di Sea Shepherd Italia
Se da un lato il mare è una sorta di far west dove è facile pescare illegalmente, dall'altro la velo... ► gamberorosso.it
La procedura del sorteggio dei Mondiali 2026 sarà abbastanza cervellotica: i criteri e come funziona
A Washington oggi ci sarà il sorteggio dei Mondiali 2026. L'Italia c'è per ora virtualmente. La pro... ► fanpage.it
L’avvocato di Tatiana Tramacere conferma l’allontanamento volontario: “Non faremo altre domande, deve riposare”
Tatiana Tramacere è tornata nella casa di Nardò della sua famiglia nella notte, dopo essere stata s... ► fanpage.it
Usa: ‘la Nato non può essere alleanza in perpetua espansione’
Washington, 05 DIC – “E’ interesse fondamentale degli Stati Uniti negoziare una rapida cessazione de... ► imolaoggi.it
In Un posto al sole tutto finisce magicamente bene
Dopo mesi di trattative estenuanti, anche la vicenda del processo di Roberto, e la posizione di Vin... ► ilfoglio.it
Perché Trieste è il nodo strategico dell’Indo Mediterraneo
Quando, durante la recente missione in Bahrein per il vertice del Consiglio di Cooperazione del Gol... ► formiche.net
“Ho i nomi che Virginia Giuffrè non ha fatto per proteggere i suoi figli. Sono consapevole dei rischi”. Le rivelazioni di Amy Wallace
“Ho i nomi in tante registrazioni dei nostri colloqui, ma Virginia non ha voluto rivelarli per prot... ► ilfattoquotidiano.it
Per il Regno Unito furono i servizi segreti russi ad avvelenare Sergei e Yulia Skripal
Nel Regno Unito, dopo ben sette anni dal loro inizio, si sono concluse le indagini sull’avvelenamen... ► metropolitanmagazine
Proteina umana derivata in pluribus cosa contiene il latte
la scoperta del liquido nei cartoni e le implicazioni sulla trama di “pluribus” La serie “Pluribus”... ► jumptheshark.it
Perché Neymar va in bagno e non chiude mai la porta: un compagno allibito quando lo vede seduto
Alexandre Letellier, ex portiere del PSG, ha raccontato cosa ha scoperto un giorno al centro di all... ► fanpage.it
Quasi 600 kg di fuochi d’artificio sequestrati a Volvera, Piossasco e Beinasco: tre denunciati
La Polizia di Stato ha sequestrato in alcuni comuni della zona sud del torinese 578kg di artifici ... ► torinotoday.it
Graziella Valente premiata per la sua cucina tradizionale: "Ha saputo valorizzare i piatti della nostra memoria"
È stata celebrata giovedì 4 dicembre, in via dei Frentani 393 a Chieti, la cuoca Graziella Valente... ► chietitoday.it
Napoli Juventus è anche Conte contro Spalletti: confronto tra i due grandi ex, amati e odiati dalle vecchie tifoserie.
Domenica 7 dicembre alle 20:45 si gioca una delle partite più sentite del calcio italiano, Napoli-J... ► mondou.it
In Italia l’haircare vale più di un miliardo di euro
Un valore complessivo che ha raggiunto 1,096 miliardi di euro nel 2024, segnando una crescita del 6... ► metropolitanmagazine
Roma Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il big match di Serie A Women che può indirizzare la corsa scudetto
di Redazione JuventusNews24Roma Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il big match... ► juventusnews24.com
Spider Man Noir, il poster ufficiale rivela un elemento sorprendente della serie
Spider-Verse ha portato il mondo e il personaggio di Spider-Man Noir a un pubblico completamente nu... ► metropolitanmagazine
Combinata nordica, Laate fa il vuoto nel segmento di salto a Trondheim. Armbruster e Hagen provano la rimonta
Ingrid Laate conferma la netta superiorità evidenziata ieri nel Provisional Competition Round e dom... ► oasport.it
Sean Sherman, lo chef che racconta la storia dei nativi americani attraverso quello che mangiavano una volta
Il cuoco della tribù Oglala Lakota Sioux cucina il cibo indigeno dei nativi delle Americhe valorizza... ► gamberorosso.it
Ponte dell'Immacolata, previsto traffico intenso sulle autostrade e sulla Palermo Agrigento
Nel Ponte dell'Immacolata sulle autostrade italiane sono previsti circa 31,4 milioni di spostament... ► palermotoday.it
Ex Ilva: attesa per l'esito dell'incontro al ministero e la strategia della Fiom, Palombo "Se andrà male vedremo, è come una partita a scacchi"
È una giornata di attesa per i lavoratori ex Ilva nel giorno in cui è in corso il vertice al Minis... ► genovatoday.it
Jashari orribile. Analisi Lazio Milan 1 0: guardate che fa Allegri
Lazio-Milan 1-0, rossoneri fuori dalla Coppa Italia agli ottavi. Abbiamo analizzato la partita tatti... ► pianetamilan.it
Storia di Tatiana l'ucraina, la influencer "salvata" che diventerà una protagonista dei nostri tempi
Tutto è bene quel che finisce bene, se solo si pensa a quei poveri genitori adottivi, gente sempli... ► ilgiornaleditalia.it
‘Colpo di Stato’ il nuovo spettacolo di Luigi de Magistris
Colpo di Stato Contrariamente a quello che si racconta, l’Italia ha avuto diversi Colpi di Stato, n... ► ilfattoquotidiano.it
Domenica al Brilli Peri una sfida storica tra Montevarchi e Siena
Arezzo, 05 dicembre 2025 – C'era un tempo in cui i tifosi di Montevarchi e Siena andavano tranquill... ► sport.quotidiano.net
Ponte dell’Immacolata: turismo da 4 miliardi in Italia
CNA Turismo stima 11 milioni di viaggiatori e 4 miliardi di giro d’affari nel Ponte dell’Immacolat... ► lopinionista.it
Esposito è un bravo ragazzo: questa cosa lo dimostra in pieno
di Redazione Inter News 24Continua a far parlare di se Francesco Pio Esposito, che oltre ad essere u... ► internews24.com
Tartufi d'Etruria. Appuntamento sotto i Portici di via Roma
Torna l’appuntamento con la manifestazione “Il Mercatale special edition Tartufi d’Etruria”. Da sa... ► arezzonotizie.it
Nasce a Carini il Comitato nazionale degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione
Dopo il successo del comitato degli operatori igienico-personale, un centinaio già gli aderenti al... ► palermotoday.it
Nuoto master, i palermitani tra i super favoriti ai Campionati Italiani
Prenderanno il via sabato pomeriggio 6 dicembre, fino a lunedì 8 dicembre, al Palazzo del Nuoto di... ► palermotoday.it
All'Outlet di Barberino arriva la casa di Babbo Natale e lo show di bolle di sapone
A Barberino Outlet è arrivato il periodo più scintillante dell’anno: quello delle Feste Natalizie,... ► firenzetoday.it
Metroid prime 4 scarica gratuita limitata nel tempo disponibile ora
Il mondo dei videogiochi è in fermento grazie al recente arrivo di Metroid Prime 4, un titolo attes... ► jumptheshark.it
Anticipazioni The Voice Senior del 5 dicembre, l’ultima occasione delle Blind Auditions
La puntata del 5 dicembre di The Voice Senior segna un passaggio decisivo: le Blind Auditions andra... ► dilei.it
Al ricevimento in onore del presidente tedesco Steinmeier, la supermodel sfoggia un elegante abito in velluto impreziosito da pietre preziose
Claudia Schiffer ha partecipato come ospite speciale, insieme ad altri 152 invitati, al banchetto d... ► iodonna.it
Lavori sul raccordo autostradale Siena Firenze fino al 20 dicembre
L’Anas ha annunciato una serie di interventi sul raccordo autostradale Siena-Firenze che interesse... ► firenzetoday.it
Diouf, apprendistato finito: Chivu ha trasformato il francese e ora può confermarlo
Il 22enne parigino ha trovato la sua dimensione lì dove l'allenatore l'ha lanciato dal primo minuto ... ► gazzetta.it
Ospedale Cannizzaro, applicata una tecnica chirurgica innovativa per i fori maculari complessi
Una tecnica chirurgica innovativa per il trattamento del foro maculare idiopatico di grandi dimens... ► cataniatoday.it
Catania, truffa ai danni di un pensionato: denunciata una 63enne
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impegno della Polizia contro i raggiri agli anziani La Polizia di... ► dayitalianews.com
Risse, irregolarità e degrado per i residenti: il questore chiude un ristorante a Milano
Risse, illegalità e degrado. A Milano, il questore Bruno Megale, ha sospeso per 15 giorni la licen... ► milanotoday.it
Arezzo, premiati i ragazzi del “Vittorio Emanuele II” al festival di animazione per un cartoon con Avis Toscana
Arezzo, 5 dicembre 2025 – Simone e Raffaella gestiscono un piccolo rifugio dove si prendono cura di... ► lanazione.it
Dritto e Rovescio, Vannacci e lo schiaffo alla Ue: cosa spunta dallo zaino
Il generale Roberto Vannacci ne ha trovata “un’altra”. L’eurodeputato leghista ha pubblicato sul su... ► liberoquotidiano.it
Alla scoperta di Oscar Piastri: i videogiochi di guerra, le origini italiane e perché ha scelto l'81
Da vincitore annunciato a sfavorito nel terzetto che si giocherà il mondiale domenica. Sono 16 i pun... ► gazzetta.it
Il Pd benedice il corteo che dà l'assalto alla polizia
«È una escalation inquietante, che segna il superamento di ogni limite e alza il livello di violenz... ► liberoquotidiano.it
Bonus mamme lavoratrici, c’è tempo fino al 9 dicembre per richiederlo: cosa fare e a chi spetta
(Adnkronos) – Scade il prossimo 9 dicembre la possibilità di presentare le domande per il bonus mamm... ► periodicodaily.com
Guerrina e Quirin, un unico ultimo abbraccio: funerale insieme il 13 dicembre
Brazzano si prepara a vivere una giornata di profonda commozione. Sabato 13 dicembre, alle 14 e 30... ► udinetoday.it
Manovra: Renzi, 'sarà un dicembre di battaglia parlamentare'
Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Tenetevi pronti perché faremo di tutto per richiamare l'attenzione degli ... ► iltempo.it
Pietrangeli, il principe del tennis
A 92 anni se n’è andato il primo italiano a vincere due volte Parigi. Ma lui andava orgoglioso s... ► panorama.it
Tebas: «La Serie A sta perdendo il treno, non tutti hanno capito che al centro c’è la Serie A non gli interessi personali»
Javier Tebas, controverso presidente della Liga spagnola, ha concesso una lunga intervista alla Gaz... ► ilnapolista.it
Milano Cortina, Mattarella accende braciere: “Pace è nel dna olimpico, tregua sia rinnovata”
(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere celebrativo oli... ► periodicodaily.com
Concerti gospel, la pittura di Luciano Caldari e il documentario "Il granaio della memoria": Savignano si prepara all'Immacolata
Lunedì 8 dicembre, a Savignano l'Immacolata si celebra con una giornata di arte, musica e memoria.... ► cesenatoday.it