I lavoratori precari occupano la sede del Cnr a Roma | La protesta sarà a oltranza

Romatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Occupata dai lavoratori precari la sede del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche a piazzale Aldo Moro. Al grido di “Basta precariato” e “La ricerca è futuro” i lavoratori sono entrati nell’edificio dopo una protesta con le tende organizzata davanti all'ingresso.Fanno sapere che rimarranno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

