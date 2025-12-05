I lavoratori precari occupano la sede del Cnr a Roma | La protesta sarà a oltranza

Occupata dai lavoratori precari la sede del Cnr, il Consiglio nazionale delle ricerche a piazzale Aldo Moro. Al grido di “Basta precariato” e “La ricerca è futuro” i lavoratori sono entrati nell’edificio dopo una protesta con le tende organizzata davanti all'ingresso.Fanno sapere che rimarranno. 🔗 Leggi su Romatoday.it