I lavoratori della Scala in presidio prima della prima | Settore troppo fragile e precario
In occasione della prima della Scala, i lavoratori del teatro meneghino si ritroveranno in presidio per far sentire la propria voce. L'appuntamento, fa sapere Cub, è il 7 dicembre alle 14.30. La manifestazioneAlla manifestazione prenderanno parte anche l'Associazione palestinesi d'Italia, i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
ARTE VISIVA PLASTICA Opera dedicata ai lavoratori, maestranze, artisti della scala. Olio su tela 60 x 90 N° 214 - 2021 Titolo : Balletto in Galleria. Tecnica : BLINDATURA DEL COLORE. Autore : Sandro Borroni. - facebook.com Vai su Facebook
Milano, la Prima della Scala con "Lady Macbeth del distretto di Mcensk", l'opera bandita da Stalin - Di scena la sera di Sant'Ambrogio "Lady Macbeth del distretto di Mcensk" di Dmitrij Šostakovic. Si legge su affaritaliani.it
Alla Prima anche presidio della Cub della Scala - Il giorno della prima, domenica 7 dicembre dalle 14:30 i lavoratori del Teatro alla Scala di Milano saranno in presidio in piazza Scala per far sentire la propria voce. msn.com scrive
Scala, la protesta dei lavoratori precari del teatro: «C'è chi ha un contratto serale a chiamata anche da otto anni» - Mentre all'interno il Consiglio d'amministrazione della Fondazione della Scala nominava il successore del maestro Chailly, il sudcoreano Myung- Segnala milano.corriere.it
Prima della Scala 2025: orari, in tv e radio. Dove seguire la diretta - Un titolo fondamentale del teatro musicale russo, all’epoca tanto acclamato quanto duramente censurato da Sta ... Lo riporta msn.com
Gridò 'Palestina libera' prima del concerto: il giudice annulla il licenziamento della lavoratrice della Scala - Di conseguenza, il teatro dovrà versarle tutte le mensilità comprese tra il giorno del licenziamento e la fine del co ... Lo riporta globalist.it
Sciopero al Teatro alla Scala, un dipendente: “Prima la coda per lavorare, oggi la gente se ne va. Ecco perché” - Questa mattina, sabato 13 settembre, diversi lavoratori del Teatro alla Scala hanno scioperato per portare attenzione su alcune problematiche nascoste dietro lo scintillio del teatro numero uno in ... Lo riporta fanpage.it