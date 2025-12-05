I giovani si mettono in gioco | al Castello di Udine la festa di volontarIO
Questa sera, 5 dicembre, il Salone del Parlamento del Castello di Udine, alle 18 e 30, ospita la serata conclusiva della seconda edizione di volontar.IO, il festival che mette al centro ragazze e ragazzi e il loro impegno per la comunità. In programma testimonianze dei giovani volontari, la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondisci con queste news
Ogni giorno, al Centro Astalli, circa 400 persone rifugiate si mettono in fila per un pasto caldo. Sono soprattutto giovani donne e uomini, in fuga dal proprio Paese di origine… Continua a leggere - facebook.com Vai su Facebook
Si è svolto questa mattina alla Fiera di #Verona, nell’ambito della manifestazione @JOBOrienta, l'Evento Nazionale 2025 di “Eureka! Funziona! MEDIE”, la gara di costruzioni tecnologiche per giovani inventori, dedicata quest’anno al mondo del #magnetism Vai su X
Lucca, il Servizio civile non attira più. Sempre meno giovani si mettono in gioco - Lucca, 7 febbraio 2025 – Negli ultimi anni si è parlato spesso del grande disinteresse dei giovani per attività come il volontariato o il servizio civile, così abbiamo chiesto e cercato dati a ... Riporta lanazione.it
A lezione dagli imprenditori. Quaranta giovani si mettono in gioco. Scatta la selezione per nuovi progetti - È la sfida degli studenti dell’istituto Fermi e del Galilei A scuola di imprenditorialità. Riporta lanazione.it
Zeddiani, con “Ragazzi in bidda” i giovani si mettono in gioco - Hanno iniziato a dicembre scorso con una raccolta solidale di giochi e libri nell'ambito del laboratorio creativo “Missione Natale”, poi donati all'Unità operativa del servizio di assistenza e ... Scrive unionesarda.it
GiocaMi, il festival del gioco da tavolo sbarca al Castello Sforzesco - L’obiettivo è quello di favorire l’inclusione sociale tra i giovani Milano, 12 maggio 2025 - Lo riporta ilgiorno.it
I giovani della Diocesi si mettono in gioco nella Notte dei Santi - Nessun dolcetto o scherzetto, ma un gioco per le piazze del centro storico di Milano. Scrive rainews.it
"I giovani non vogliono mettersi in gioco" - Matteo Missiroli, titolare di Lpe Professional Srl, storica azienda di Gambettola, attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni audio, video e illuminazione per eventi (per conto di clienti ... Scrive ilrestodelcarlino.it