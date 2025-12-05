I giovani si mettono in gioco | al Castello di Udine la festa di volontarIO

Questa sera, 5 dicembre, il Salone del Parlamento del Castello di Udine, alle 18 e 30, ospita la serata conclusiva della seconda edizione di volontar.IO, il festival che mette al centro ragazze e ragazzi e il loro impegno per la comunità. In programma testimonianze dei giovani volontari, la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - I giovani si mettono in gioco: al Castello di Udine la festa di volontar.IO

