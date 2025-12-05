I gatti miagolano più forte quando salutano persone di sesso maschile e non per chiedere cibo

A lungo ritenuti meno socievoli dei cani, per via del loro comportamento schivo e all’apparenza distaccato, in realtà anche i gatti hanno un ricco repertorio di vocalizzazioni e comportamenti per comunicare con i loro conviventi umani. Alcuni universali, che si ripetono a dispetto della razza. 🔗 Leggi su Today.it

