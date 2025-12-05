I fuochi d' artificio per il patrono e l' incendio a Ciminna | archiviata l' inchiesta a carico del sindaco

L'ultima festa del Santissimo Crocifisso a Ciminna, lo scorso 8 maggio, si era conclusa con uno spettacolo pirotecnico di ben 12 minuti che aveva però determinato anche un rogo con cui era andato in fumo un ettaro di vegetazione. Una vicenda da cui era nata pure un'inchiesta giudiziaria per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altre letture consigliate

FUOCHI D'ARTIFICIO ILLEGALI: SEQUESTRI TRA BEINASCO, PIOSSASCO E VOLVERA 578kg di fuochi d'artificio sequestrati tra Beinasco, Piossasco e Volvera e tre italiani, di 24, 43 e 51 anni denunciati. Questo il bilancio dell'operazione condotta dagli age - facebook.com Vai su Facebook

Finale di X Factor a Napoli: fuochi d'artificio per lo show. I brani di Mina, Celentano, Gragnaniello, Lady Gaga Diretta Vai su X

Paternò, è il giorno di Santa Barbara: dai cerei delle antiche corporazioni ai fuochi nei quartieri - Paternò celebra Santa Barbara con l’uscita del simulacro, le soste tradizionali, il fuoco di Sant’Antoni e la processione serale nei quartieri. Scrive corrieretneo.it

I fuochi d’artificio per il Santo Patrono spaventano i buoi ad Accettura, 4 persone travolte: una è grave - Alcuni buoi hanno travolto la folla spaventati dall’esplosione dei fuochi d’artificio per la festa patronale ad Accettura, nel Materano. Riporta fanpage.it

La festa del Patrono. Show coi fuochi artificiali - Ravenna e i suoi lidi si preparano a vivere un ponte ricco di eventi e appuntamenti culturali in occasione della ricorrenza di Sant’Apollinare, patrono della città. Riporta ilrestodelcarlino.it

Malgioglio show per il patrono, poi i fuochi d’artificio a Porto San Giorgio. «Piazza piena, commercianti soddisfatti» - Tanti i residenti, tante le famiglie ma anche tanti giovani accorsi proprio per il personaggi. Si legge su corriereadriatico.it

Porto Sant'Elpidio, processione, fiera e fuochi d’artificio: San Crispino, va in scena il gran finale - Oggi è il giorno del patrono e il fine settimana si preannuncia ricco e ... Lo riporta corriereadriatico.it

Vespri e fuochi d’artificio: è San Romolo - Tutto pronto, dalla recita dei vespri che di fatto accenderanno i riflettori sulla ricorrenza, già sabato sera (ore 21), ... Riporta lanazione.it