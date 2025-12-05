I dubbi di Macron a Zelensky | Gli Usa potrebbero tradire l' Ucraina

“Tradimento”. Emmanuel Macron ha usato una parola precisa e finora proibita, per presentare il sentimento di sfiducia degli alleati europei per le azioni diplomatiche degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina "sul tema dei territori, in assenza di chiare garanzie di sicurezza". Macron. 🔗 Leggi su Today.it

