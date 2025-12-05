Tutto tace sui negoziati Usa – Russia, ma è ovvio che quanto concordato nell’incontro tra Putin e il duo Witkoff – Kushner si sta elaborando sottotraccia. Ieri, infatti, l’incontro tra Witkoff e Umerov a Miami, nel quale l’inviato statunitense avrà riferito al Consigliere per la Sicurezza nazionale ucraino le nuove. Quanto all’inchiesta sulla corruzione della leadership ucraina, tutto tace. Di interesse quanto riferisce Strana: il potente Yermak, il capo staff di Zelensky, pur costretto alle dimissioni, non ha ricevuto nessun avviso di garanzia. E, come lui neanche gli ex ministri dell’Energia e della Giustizia, anch’essi finiti nel mirino degli inquirenti e dimissionari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - I dilemmi di Zelensky, l’affanno dei “volenterosi”… e Putin va in India