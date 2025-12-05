I dieci giorni di Tatiana Tramacere dalla paura alla festa Nardò esulta | Un lieto fine insperato

Un’altalena di emozioni in Salento: il seguitissimo profilo Instagram della ragazza si era riempito di messaggi di cordoglio: “Riposa in pace, bellissimo angelo”. Poi la svolta inattesa. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - I dieci giorni di Tatiana Tramacere dalla paura alla festa. Nardò esulta: “Un lieto fine insperato”

