I controlli dei Nas negli Shisha Bar | 14 denunce

Controlli dei carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (Nas) e dell’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) in tutta Italia in 73 shisha bar. Ovvero i locali in cui viene effettuata la vendita e il consumo di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua. I controlli hanno portato alla denuncia di 14 persone e al sequestro di 22 chili di tabacco, 17 chili di melassa per narghilè e 44 narghilè e varie confezioni di bocchini. La legge. L’operazione ha accertato varie violazioni, soprattutto per il mancato possesso da parte dei titolari del cosiddetto «patentino speciale», ossia dell’autorizzazione alla vendita e al consumo. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

Emesse sanzioni per oltre 130 mila euro per irregolarità riscontrate in alcuni shisha Bar a #Roma. Durante una serie di controlli negli shisha bar, #ADMgov e i Carabinieri NAS hanno scoperto che diversi esercizi non avevano: le autorizzazioni rilasciate - facebook.com Vai su Facebook

#Tabacco, Italia leader in Ue per controlli e contrasto illeciti ma vendite illegali pesano 540mln su filiera. VIDEOINTERVISTE @fp_sisto @minGiustizia @decarlosindaco , @ettoreprandini_ @coldiretti , @L_Scordamaglia #Unitab @PhilipMorris_IT @raffaelene Vai su X

Controlli dei Nas e Adm in 73 shisha bar, 14 denunce - Controlli dei carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (Nas) e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) compiuti in tutta Italia in 73 shisha bar, locali in cui viene effettuata la ven ... Come scrive ansa.it

Controlli dei NAS e ADM in 73 shisha bar, scattano 14 denunce - Sequestrati 22 kg di tabacco e 17 di melassa di narghilè ... Secondo msn.com

Roma, allarme “Shisha bar” per la melassa dei narghilè. I Nas: pericoli per la salute - Narghilè con melasse estere irregolari, assenza di certificazioni e scarsa igiene all’interno dei locali: sanzioni amministrative fino a 10 mila euro, sequestri per 25 chili ... Segnala ilmessaggero.it

Controlli dei Nas negli shisha bar in Alto Adige, 2 denunce - Negli ultimi mesi, personale dei Nas, con il supporto e l'assistenza del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha effettuato diversi controlli sia nella provincia di Bolzano, che di ... Da ansa.it

Controlli ai “Shisha Bar” dove si fuma narghilè: sequestri in tutta Italia, multe fino a 75mila euro - I Nas e l'Agenzia delle Dogane hanno effettuato controlli su oltre 100 ‘Shisha Bar‘ in tutta Italia, scoprendo violazioni relative alla vendita di melassa e tabacco per narghilè privi delle necessarie ... Si legge su fanpage.it

Controlli del Nas, bar sotto la lente: 2 titolari nei guai, ecco perché - Macerata, 22 settembre 2025 – Controlli dei carabinieri del Nas e dell’Ispettorato del Lavoro nei locali della provincia: denunciata la titolare di un bar. Lo riporta ilrestodelcarlino.it