I consiglieri Di Monaco e Napolitano ' agli ordini' del sindaco Mirra

Un vero e proprio ‘richiamo’ ad assumere ‘posizioni consone’ rispetto all'amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere. Altrimenti sarebbero stati - presumibilmente - ‘confinati’ all'opposizione. I consiglieri comunali Giuseppe Di Monaco e Giuseppe Napolitano, componenti del gruppo. 🔗 Leggi su Casertanews.it