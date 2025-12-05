I commercianti di Castelfranco di Sotto donano 60 alberi di Natale alle scuole e alle famiglie fragili
Sessanta alberi di Natale donati dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto, un gesto di solidarietà che conferma l'impegno dei commercianti e imprenditori in favore del territorio.“Gli alberi di Natale sono stati consegnati alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sabato 13 dicembre 2025 Castelfranco Emilia celebra l'8° Anniversario dell’Eccidio dei 12 Caduti Martiri del Panaro, tra cui la partigiana Gabriella Degli Esposti, Medaglia d’Oro al Valore Militare. Una commemorazione importante per il nostro territorio e per l - facebook.com Vai su Facebook
I commercianti del Ccn di Castelfranco donano 60 alberi di Natale a scuole e famiglie bisognose - Il Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto si mette a disposizione della comunità con la donazione di 60 alberi di Natale. Da gonews.it
Bici e monopattini, scatta il divieto sotto i portici. Esultano i commercianti: «Correvano troppo. Ora ci vorrebbero anche i tornelli» - «Da circa un anno spiega l'assessore ai lavori pubblici Mary Pavin stiamo lavorando per il decoro urbano dei portici. Lo riporta ilgazzettino.it
Commercianti furiosi: "Ostaggio dei cantieri" - Castelfranco, chiuso un altro tratto di Corso Martiri: "Dopo il lockdown cantiere continuo, i clienti scarseggiano. Si legge su ilrestodelcarlino.it