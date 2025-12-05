I commercianti del centro contro il mercatino di Natale | Ci porta via il lavoro

Il mercatino nelle piazze del centro fa discutere. Non solo la cittadinanza, anche i commercianti, che denunciano a mezzo social di vedersi portare via i clienti dagli ambulanti.Il primo a essersi esposto, con un lungo post sul gruppo pubblico “Sei di Lecco se. 2.0 (il vero!!)”, è il bar. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Approfondisci con queste news

ISERNIA. Meno negozi nel centro storico, commercianti e cittadini a confronto con l'amministrazione e con Piero Castrataro Sindaco Guarda il servizio https://teleregionetv.it/centro-storico-di-isernia-dibattito-tra-commercianti-residenti-e-comune-04-12-2025/ - facebook.com Vai su Facebook

Mercati ambulanti in centro, una mozione e 30 firme di commercianti contrari - Il consigliere comunale Andrea Bonvicini (Fanucci sindaco) interviene sui mercati in centro. valdinievoleoggi.it scrive

Mercatino, partenza lenta. Alla Partaccia è un pianto. Appello dei commercianti: "Siamo messi male" - "Ci stiamo arrangiando – dicono i pochi commercianti che hanno alzato le saracinesche dei box –. Come scrive lanazione.it

Natale con cento eventi a Macerata per accendere il centro e bus gratis nei weekend - MACERATA Pista di ghiaccio, mercatini, castagnate, mostre, spettacoli teatrali, iniziative per i più piccoli e tanto altro. Secondo msn.com

Frosinone, movida: locali in rivolta contro l’ordinanza - Commercianti in rivolta dal centro storico fino alla parte bassa della città per dire “no” all’ordinanza anti- Lo riporta ilmessaggero.it

Arzachena, pressioni per il ritorno del mercatino nel centro storico - »; a domandarlo al sindaco Roberto Ragnedda e all’assessora al Commercio, Claudia Giagoni (nella foto), durante i ... Segnala unionesarda.it

Estorsioni ai commercianti del centro Morbella, a giudizio l'ex presidente Salvatore Centola - Nel 1989 fu uno dei primi centri commerciali in Italia, considerando le città di medie dimensioni simili a Latina, ma a guardarlo adesso il centro Morbella appare molto lontano da quel passato ... Riporta ilmessaggero.it