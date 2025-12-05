I capelli di Mahmood scatenano l'ironia dei fan | è entrato nella zia Carmelina season

Nuovo hair look per Mahmood. Il cantante ha mostrato a fan e follower una chioma estremamente vaporosa che ha scatenato la benevola ironia dei fan. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Mahmood ieri sera tra i protagonisti dei Fashion Awards 2025 alla Royal Albert Hall di Londra per essere al fianco di Willy Chavarria candidato come best designer dell'anno.

I capelli di Mahmood scatenano l’ironia dei fan: è entrato nella “zia Carmelina season” - Il cantante ha mostrato a fan e follower una chioma estremamente vaporosa che ha scatenato la benevola ironia dei fan ... Segnala fanpage.it

Mahmood punta tutto sul volume ai Fashion Awards 2025, e no, non parliamo di musica - Mahmood ha trovato, ancora una volta, il modo di far parlare di sé attraverso un nuovo hair look che racconta, senza parole, chi è l’artista in questa fase della sua carriera ... gqitalia.it scrive

Mahmood, il rapporto con il padre, il bullismo, Sanremo e il fidanzato annunciato da Ornella Vanoni: «Per amore ho sofferto, mi creo tormenti da solo» - Mahmood è uno degli ospiti più attesi della terza puntata di Gigi e Vanessa Insieme, lo show dedicato alla musica, allo spettacolo e alla spontaneità condotto dai celebri ... Riporta leggo.it

Mahmood in tour con nuovi simboli nei capelli: il significato della croce-spada - Bologna, poi Roma, Napoli, Torino e Milano: Mahmood è tornato in tour e i fan non aspettavano altro. Si legge su fanpage.it

Capelli lisci e stile gangsta-chic: Mahmood incanta l’Italia con il N.L.D.A. Tour - Da accessorio per proteggere i capelli durante il sonno, la hairnet diventa elemento clou del look da palco. Scrive iodonna.it