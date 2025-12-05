I campionati italiani di ciclocross arrivano in Brianza

Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026 sono due date da cerchiare in rosso sul calendario per gli appassionati di sport brianzoli. Tornano in Lombardia, per l'esattezza al parco Increa di Brugheri, i campionati italiani di ciclocross.La due giorniL'appuntamento, organizzato dalla Fas Airport. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

