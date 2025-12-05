I boss della Noce e di Altarello tra scissioni e pizzo ai commercianti | in 18 scelgono l' abbreviato

Inizia il processo per boss e gregari della Noce e di Altarello, cosca in cui, in seguito a delle spaccature, si sarebbe fatto strada un insospettabile ex commerciante di scarpe, Giuseppe Romagnolo - inviso alla fazione avversaria, quella capeggiata dal boss Renzo Lo Nigro - perché non avrebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Palermo, blitz contro il mandamento Noce-Cruillas: 9 arresti. “Fuori e dentro le carceri il controllo mafioso resta intatto” - È il capodanno del 2021, pochi giorni prima, precisamente il 26 dicembre, Pietro Tumminia è uscito di prigione e per il mandamento di Altarello le cose sembrano mettersi bene, o quasi. Segnala ilfattoquotidiano.it