I boschi fluviali devastati dalle ruspe
A Malalbergo la Regione ha deciso di disboscare tutto il canale Riolo e ingabbiarlo con sassi. Era un’oasi faunistica venatoria adesso sarà un ecosistema morto che danneggerà altri ecosistemi. Questo delirio sta invadendo tutta l’Emilia Romagna. Non si può far sparire la parola ’natura’ dal vocabolario. Gli ecosistemi sani e ricchi contribuiscono al benessere di tutti i cittadini. Veronica Caracausi Risponde Beppe Boni Ho il fondato timore che in certi casi si stia passando da un estremo all’altro. Prima dell’ alluvione la manutenzione dei fiumi e dei torrenti era quasi nulla. E la mancanza di casse di espansione ha provocato devastazioni in Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
