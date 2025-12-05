I bimbi della De Amicis addobbano e accendono l' albero di Natale dell' Arma dei carabinieri

Gli alunni della scuola primaria De Amicis di Forlì, insieme ai docenti, hanno fatto visita al comando provinciale dell'Arma dei carabinieri, addobbando insieme ai militari l’albero di Natale collocato nell’androne della caserma, innestato (in sostituzione del tipico pennacchio) nella. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

