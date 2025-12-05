I bambini rapiti dallo Stato

La civiltà basata sul dominio, il profitto e lo sfruttamento, cioè la società in cui viviamo, non tollera altre civiltà. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - I bambini rapiti dallo Stato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il Presidente della Repubblica di Cipro Nikos Christodoulides ha visitato il Centro di protezione dell'infanzia a Kiev, che si occupa dei bambini rapiti dai russi e rimpatriati Vai su X

Il Presidente della Repubblica di Cipro Nikos Christodoulides ha visitato il Centro di protezione dell'infanzia a Kiev, che si occupa dei bambini rapiti dai russi e rimpatriati ? https://l.euronews.com/tULc - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, la “diplomazia segreta” di Melania Trump: altri sette bambini rapiti dai russi sono tornati a casa - Grazie all'intervento della First Lady americana, sette minori ucraini sono tornati dalle loro famiglie. Segnala ilfattoquotidiano.it

La Russia ha mandato bambini ucraini rapiti in Corea del Nord, secondo funzionari di Kiev - Almeno due bambini ucraini rapiti dalle forze russe sono stati trasferiti in Corea del Nord, hanno dichiarato vari esperti durante un'audizione al Senato degli Stati Uniti. Come scrive msn.com

Nigeria: 10 bambini e 3 donne rapite a Kwara/ Vescovi: “È crisi nazionale, ma non si parli di genocidio” - Nigeria, rapiti 10 bambini e 3 donne: il PAM lancia l'allarme per il rischio che 35 milioni di persone soffrano la fame nel 2026 ... ilsussidiario.net scrive

Nigeria, rapiti oltre 250 studenti: 50 bambini riescono a fuggire scalzi dalla boscaglia - Mary’s Catholic School di Papiri trasformata in un incubo: più di 300 tra alunni e insegnanti trascinati via da uomini armati. Da giornalelavoce.it

Rapiti bimbi e insegnanti da una scuola in Nigeria - Secondo le notizie appena giunte, nelle prime ore di venerdì molti bambini e insegnanti sono stati rapiti da una scuola secondaria nello Stato del Niger, ... Si legge su pressenza.com

I nostri figli rapiti senza un perché. Famiglia nel bosco, i timori del padre: Per lo Stato sono un sovversivo - Caprese Michelangelo (Arezzo), l’altro caso dei figli allontanati dai genitori. Riporta msn.com